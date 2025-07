Níveis dos rios da Amazônia podem estabilizar ou reduzir

Os rios da bacia hidrográfica do Rio Branco seguem apresentando níveis elevados. Em Boa Vista (RR), o nível do rio Branco atingiu 816 centímetros, ultrapassando a cota de Alerta para o local (800 cm). Em Caracaraí, o nível registrado foi de 939 cm, acima da cota de inundação (900 cm).





Apesar da elevação expressiva dos níveis nas últimas semanas, os modelos hidrológicos, inclusive os baseados em inteligência artificial, indicam ainda uma pequena subida dos níveis nos próximos dias, seguida de uma tendência de estabilização e possível queda gradual dos níveis, em função da possível redução apontada nas previsões de chuvas para a região.

“A expressiva elevação dos níveis em diversos rios do estado de Roraima, que ocorre desde o início de julho, se deu pelo excesso de chuvas na região, acima da climatologia do período, e nossa expectativa é que os níveis ainda se elevem um pouco na calha principal do rio Branco, especialmente nos municípios de Boa Vista e Caracaraí. Porém devido a queda dos níveis já observados em estações de monitoramento de rios afluentes, como o rio Uraricoera e Tacutu, associado a possível redução das chuvas para a próxima semana, é aguardado uma desaceleração na subida dos níveis, seguida de estabilização e queda. Tudo dependerá do regime pluviométrico local.”, informa Daniel Garcia de Oliveira, Pesquisador da Superintendência Regional do SGB em Manaus (SUREG-MA).

Boa Vista registrou um aumento do nível em 105 cm nos últimos sete dias, enquanto Caracaraí teve uma elevação de 69 cm no mesmo período. A precipitação acumulada já representa 124,1% da média histórica mensal, caracterizando um mês de julho atipicamente chuvoso para a região.

O nível do rio Negro também vem diminuindo constantemente. Desde o último dia 15, a média de descida da água oscila entre dois e três centímetros. A cota de hoje (28), por exemplo, é de 28,61 metros, enquanto que no dia 1º deste mês a régua do Porto de Manaus marcava 29,02 metros.

O Solimões apresenta pequenas descidas diárias, variando entre 2 cm e 13 cm, com destaque para Tabatinga (AM), onde o recuo é mais acentuado. Já o rio Madeira registra quedas de 21 cm por dia em Porto Velho (RO), dentro da normalidade para esta época do ano.