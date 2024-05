Nível dos rios do Amazonas indica baixa probabilidade de cheia severa

O Serviço Geológico do Brasil (SGB) divulgou o 2º Alerta de Cheias do Amazonas, indicando que os rios Negro, Solimões e Amazonas provavelmente não enfrentarão cheias severas este ano. Esta previsão é especialmente relevante para os municípios de Manaus, Manacapuru, Itacoatiara e Parintins, que abrigam mais de 2,3 milhões de pessoas.





Alice Castilho, diretora de Hidrologia e Gestão Territorial, destacou que embora não seja esperada uma cheia extraordinária em 2024, é importante ficar atento ao período de vazante previsto para o segundo semestre do ano.

As projeções indicam que o Rio Negro, em Manaus, deve atingir aproximadamente 27,14 m, com um intervalo provável entre 26,58 m e 27,70 m (com 80% de intervalo de confiança). A probabilidade de atingir a cota de inundação (27,50 m) é de 20%, enquanto para a cota de inundação severa (29 m) é de 1%, e para a cota máxima registrada em 2021 (30,02 m) é de 0,01%.

No caso de Manacapuru (AM), o Rio Solimões deve alcançar 18,16 m, podendo variar até 18,72 m. As chances de atingir a cota de inundação (18,20 m) são de 46,5%, enquanto para a cota de inundação severa (19,60 m) é de 1%.