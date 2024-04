Nível dos rios pode ser normalizado em Manaus

O Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden) emitiu alerta para Manaus. Conforme o órgão, a tendência está para normalização do nível hidrométrico dos rios/córregos/canais e passagem da situação meteorológica que propiciava a ocorrência do risco hidrológico.





O Cemaden segue em monitoramento. Em caso de alteração do cenário de risco local, novos alertas poderão ser emitidos.

Ainda de acordo com o órgão, os acumulados de precipitação nas estações pluviométricas no Amazonas com registro de acumulado de precipitação acima de 70 mm nas últimas 24 horas são:

1 – Autazes (Santa Luzia): 97.60 mm;

2 – Manaus (Igarapé do Mindu): 75.2 mm;

3 – Manaus (Mauazinho): 71,11 mm.