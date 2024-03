No Amazonas, mulheres ganham até 19,3% a menos que os homens

As mulheres ganham 19,3% a menos do que os homens no estado do Amazonas. É o que aponta o 1º Relatório de Transparência Salarial já publicado no país com recorte de gênero.





O documento, apresentado nesta segunda-feira, 25 de março, pelos ministérios das Mulheres e do Trabalho e Emprego (MTE), contém os principais dados extraídos das informações enviadas pelas empresas com 100 ou mais funcionários – perfil exigido por lei para apresentar os dados para o Governo Federal.

No total, 736 empresas amazonenses responderam ao questionário. Juntas, elas somam 247.025 empregados. A exigência do envio de dados atende à Lei nº 14.611, que dispõe sobre a Igualdade Salarial e Critérios Remuneratórios entre Mulheres e Homens, sancionada pelo presidente Lula em julho de 2023.

A diferença de remuneração entre homens e mulheres varia de acordo com o grande grupo ocupacional. No Amazonas, em cargos de dirigentes e gerentes, por exemplo, chega a 32,7%.

No recorte por raça, o relatório aponta que as mulheres negras, embora sejam maioria no mercado de trabalho amazonense, recebem menos do que as mulheres brancas. Enquanto a remuneração média da mulher negra é de R$ 2.723,18, a da não negra é de R$ 3.283,02. No caso dos homens, os negros recebem em média R$ 3.338,77 e os não negros, R$ 4.269,68.