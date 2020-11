‘No Brasil, não existe Racismo’, diz Mourão sobre assassinato de homem negro

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou nesta sexta-feira (20) que no Brasil “não existe racismo”.

Ele deu a declaração ao comentar o caso de João Alberto Silveira Freitas, 40 anos – homem negro espancado e morto por dois seguranças de uma loja do supermercado Carrefour na noite desta quinta (19) em Porto Alegre.

Mourão classificou a morte como “lamentável” e disse que o caso é de uma “segurança totalmente despreparada”.

Questionado repetidas vezes pelos jornalistas, o vice-presidente negou que o crime possa ter sido motivado por questões raciais.

“Não, eu digo para você com toda a tranquilidade: não tem racismo aqui”, repetiu.

Mourão foi perguntado em seguida, mais uma vez, se o assassinato de João Alberto Freitas não teria algum componente racial. E respondeu:

“Eu digo para vocês o seguinte, porque eu morei nos EUA: racismo tem lá. Eu morei dois anos nos EUA, e na escola em que eu morei lá, o ‘pessoal de cor’ andava separado. Eu nunca tinha visto isso aqui no Brasil. Saí do Brasil, fui morar lá, era adolescente e fiquei impressionado com isso aí. Isso no final da década 60”, disse.