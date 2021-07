No Dia do Agricultor, Idam destaca investimentos e avanços no setor rural

No Dia do Agricultor, comemorado nesta quarta-feira (28/07), o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado (Idam) ressalta o compromisso de intensificar ainda mais a presença no campo para assistir os mais de 80 mil agricultores familiares do Amazonas.

No crédito rural, o Idam atuou, em todos os municípios do estado, na elaboração e acompanhamento dos projetos de crédito rural. De janeiro a junho deste ano, o governo estadual já investiu no setor primário mais de R$ 9,2 milhões em financiamentos, por meio da Agência de Fomento do Amazonas (Afeam). O recurso foi aplicado nas atividades de avicultura, pecuária, pesca artesanal, piscicultura, olericultura, extrativismo florestal, fruticultura, agroindústria, e cultivos de açaí, guaraná, café e fibras.

De acordo com o diretor-presidente do Idam, Valdenor Cardoso, esse investimento só foi possível graças ao apoio, à sensibilidade e à determinação do governador Wilson Lima em ajudar o interior, descentralizar a economia rural e adotar um modelo econômico que viabiliza a emancipação política e econômica dos agricultores do Amazonas.

“Esses resultados foram possíveis porque contamos também com o comprometimento e assistência técnica dos extensionistas locais das 66 unidades do Idam nas cidades e nos distritos rurais. Existe todo um processo de reordenamento doutrinário e estratégico para esse novo momento rural que o governo está implantando no interior do estado”, enfatizou Valdenor.

Parcerias – Para incentivar o aumento na produção de alimentos e apoiar o agricultor na transição da agricultura de subsistência para agricultura comercial, a parceria com os órgãos de ensino e pesquisa como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e Universidade Federal do Amazonas (Ufam) possibilitou a inserção de tecnologias no campo, a exemplo da mecanização agrícola, do pastejo rotacionado, do sistema de irrigação e da implantação de variedades produtivas do café.

Os municípios de Codajás, Borba e Nova Olinda do Norte receberam investimentos estaduais para a implantação de três Unidades Demonstrativas (UDs) de açaí irrigado. A iniciativa é resultado das ações do Projeto Prioritário do Idam para a cultura do açaí, que está beneficiando famílias rurais com apoio ao fomento, assistência técnica e capacitação.

Assistência ao agricultor – A frota de veículos do Idam foi ampliada para facilitar o deslocamento dos técnicos até as comunidades rurais mais distantes e de difícil acesso. Ao todo, 32 veículos modelo picape (Ranger e S10), orçados em mais de R$ 5,7 milhões, foram adquiridos com recursos estaduais e entregues até o momento aos municípios de Nova Olinda do Norte, Barreirinha, Manaus, Novo Remanso/Itacoatiara, Careiro da Várzea, Autazes, Manaquiri, Novo Aripuanã, Borba e Parintins.

O Instituto também adquiriu patrulhas e implementos agrícolas para apoiar agricultores na mecanização de áreas, possibilitando a troca da enxada pelo uso de máquinas eficientes. A tecnologia da mecanização, além de oportunizar o aumento da produção, evita novos desmatamentos e diminui o esforço físico do trabalhador no campo.