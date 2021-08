No Japiim cadáver é encontrado com marcas de tiros e facadas

MANAUS – Moradores do conjunto Atílio Andrezza, bairro Japiim, se depararam na noite de quarta-feira, (4), com um cadáver jogado no meio da rua Mutuca. Moradores faziam caminhada quando acabaram se deparando com o cadáver.

A polícia foi acionada e acionou uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, (SAMU), que realizou a constatação do óbito e verificou que o mesmo foi assassinado com tiros e também golpes de faca na região do rosto. O crime tem características de execução o que deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios.

O corpo foi periciado e encaminhado para o Instituto Médico Legal, (IML), para os procedimentos de identificação.

Por Correio da Amazônia