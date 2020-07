No São José, casal é preso com armas e droga

MANAUS – Policiais militares da Força Tática prenderam, na tarde de sexta-feira (10), um homem e uma mulher por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, em ação nos bairros São José 2 e Armando Mendes, zona Leste de Manaus. Com eles foram apreendidos um revólver calibre 32 com duas munições, uma espingarda calibre 20, uma munição calibre 12, uma porção média de cocaína e um veículo Chevrolet Corsa Sedan preto.

A ação se deu após denúncia anônima recebida por volta das 16h30min da sexta-feira, informando que um casal iria fazer uma entrega de entorpecentes no bairro Armando Mendes, zona leste de Manaus. Os policiais se dirigiram para as proximidades do local e localizaram um veículo com características e ocupantes correspondentes ao informado na denúncia, em frente à maternidade Ana Braga.

Após abordagem e vistoria, foram encontrados com os suspeitos um revólver com duas munições e uma porção média de entorpecentes. O casal informou, durante a abordagem, que havia uma espingarda em um barraco na rua O do bairro Armando Mendes. Os policiais se dirigiram ao local e localizaram a arma no endereço informado.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos suspeitos, que foram conduzidos até o 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.