No São José, polícia prende idoso suspeito de aliciar criança de 9 anos

MANAUS | A Polícia Militar prendeu um idoso, de 68 anos, suspeito de aliciar uma criança, de 9 anos, na quarta-feira (10). A ação policial foi efetuada no bairro São José Operário, zona Leste de Manaus.





Por volta das 10h, a equipe policial recebeu uma denúncia, via linha direta, acompanhada de imagens e vídeos, de um idoso aliciando uma criança. De acordo com o subtenente PM Fredson, a denúncia informava que o crime tinha sido praticado na rua 22, no bairro São José Operário.

“Ontem, por volta das 10 da manhã, recebemos uma denúncia via WhatsApp informando que um elemento estava aliciando uma criança. Fomos até o local e verificamos a veracidade dos fatos”, relatou o subtenente.

O idoso foi preso e conduzido à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA).