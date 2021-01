Noite de operação tem 11 veículos apreendidos na zona centro-oeste de Manaus

A operação coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) realizou na terça-feira (26), a apreensão de 11 veículos por infração de trânsito e descumprimento ao decreto estadual que restringe a circulação de pessoas. Um homem que não obedeceu à ordem de parada em uma barreira policial foi preso.

A ação ocorre de forma conjunta com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e o Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot), do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM). Foram apreendidos sete motocicletas e quatro carros, recolhidos ao parqueamento.

De acordo com o secretário de Segurança Pública, coronel Louismar Bonates, a 13ª noite seguida de operações foi considerada tranquila. “A gente vê que reduziu bastante a quantidade de pessoas nas ruas, à noite. Com o novo decreto, a operação segue diuturnamente, com várias equipes em diferentes pontos da cidade para fazer a fiscalização 24 horas por dia”, afirmou.

Ainda segundo o secretário, a população pode fazer denúncias por meio do 190, para os casos que estejam ocorrendo no momento da denúncia, ou para o 181, da Secretaria de Segurança, para outras situações, como festas clandestinas que estão programadas, estabelecimentos abertos indevidamente, além de informações que levem à prisão de criminosos. “Você pode também fazer suas denúncias por meio das redes sociais da SSP”, disse.

Prisão

Durante a operação no bairro Dom Pedro, um homem de 25 anos tentou fugir da barreira policial e foi detido por policiais militares. Ele já tinha passagens por tráfico de drogas, roubo, ameaça e vias de fato, e foi conduzido ao 10º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por desobediência e infração de medida sanitária.

O secretário reforçou que o trabalho da polícia não se restringe à fiscalização do decreto e que os crimes continuam sendo combatidos. “Este é um serviço a mais que a polícia está executando. A população pode ficar tranquila que a polícia está na rua com várias operações. A Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos, por exemplo, desmantelou uma quadrilha. A SSP, junto com o Denarc, acabou de fazer uma apreensão grande de drogas. O trabalho segue normalmente”, afirmou.