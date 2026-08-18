NOTA DE ESCLARECIMENTO COM PEDIDO DE DIREITO DE RESPOSTA

Em razão de conteúdo publicado pelo site Correio da Amazônia com informações incorretas sobre a atuação de Marcellus Campêlo durante a pandemia de Covid-19, é necessário esclarecer os fatos e restabelecer a verdade.

Marcellus Campêlo não integrava a gestão da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) no período em que foram realizadas compra de respiradores e a locação do Hospital Nilton Lins, fatos mencionados na publicação. Portanto, não é correto atribuir a ele responsabilidade por atos administrativos dos quais não participou.





Durante o período em que esteve à frente da SES-AM, entre julho de 2020 e junho de 2021, não houve locação do Hospital Nilton Lins por sua gestão, nem contratação dos serviços mencionados no processo. O que ocorreu nesse período, no caso do hospital, foi uma “requisição administrativa”, instrumento previsto em lei para situações excepcionais e emergenciais, como uma pandemia, permitindo ao poder público utilizar temporariamente um bem particular para atender a uma necessidade coletiva urgente.

Também é incorreta qualquer insinuação de que Marcellus Campêlo seja réu em ação penal relacionada aos fatos mencionados na reportagem. Ele não figura como réu no processo judicial citado e sequer foi citado pela Justiça nessa ação. Da mesma forma, não há processo judicial em curso que o responsabilize pelos fatos narrados.

Em relação à CPI da Covid-19 no Senado Federal, a Procuradoria-Geral da República (PGR) manifestou-se pelo arquivamento do processo contra Marcellus Campêlo. Também não há, segundo os registros relacionados aos fatos mencionados, condenação ou processo em andamento nos Tribunais de Contas da União (TCU) ou do Estado do Amazonas (TCE-AM) que atribua a ele responsabilidade por irregularidades na condução das ações durante a pandemia.

Marcellus Campêlo permanece à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos, a fim de evitar a propagação de informações inverídicas, sem comprovação e sem ouvir o outro lado.

Marcellus Campêlo é candidato ficha limpa. Conforme documentos, em anexo, não constam contra ele processos no Supremo Tribunal Federal (STF) nem no Superior Tribunal de Justiça (STJ), nem em outro órgão de Justiça.