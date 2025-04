‘Nota Premiada Manaus’ realiza segunda premiação do ano com R$ 200 mil distribuídos

Mais uma entrega de prêmios da campanha “Nota Premiada” foi realizada pela Prefeitura de Manaus, nesta quarta-feira, 16/4, a segunda do ano. Dessa vez, as premiações corresponderam ao sorteio 202502, com base nas Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas (NFS-e) emitidas no mês de fevereiro deste ano. A cerimônia de entrega dos cheques simbólicos aconteceu no auditório da subsecretaria da Receita da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), localizada na avenida Japurá, no Centro.





Ao todo, 27 participantes cadastrados na campanha foram contemplados, junto às entidades sociais por eles indicadas, totalizando R$ 200 mil em premiações. O destaque da solenidade foi a entrega do prêmio principal de R$ 30 mil ao analista de sistemas Leonardo Alves da Silva, que escolheu o Instituto Autismo no Amazonas para receber a mesma premiação. “Me inscrevi na campanha e sempre peço minha ‘Nota de Serviços’ na academia e agora vejo que vale muito a pena”, indicou o felizardo.

A campanha “Nota Premiada” é promovida pela Semef, sob a coordenação do Grupo de Educação Fiscal do Município. O coordenador em exercício do grupo, auditor fiscal da Semef, Francisco Moreira, conduziu a entrega dos prêmios, com o apoio dos demais integrantes da equipe.

Durante a cerimônia, Moreira destacou a importância da campanha para estimular a cidadania fiscal e o fortalecimento das instituições sociais. “Cada nota fiscal emitida e cadastrada representa um passo para uma cidade mais consciente e solidária. É gratificante ver o retorno desse compromisso, em forma de prêmios, que beneficiam tanto o cidadão quanto entidades que realizam um trabalho fundamental”, afirmou.

Inscrição

A “Nota Premiada Manaus” incentiva a solicitação de notas fiscais de serviços com CPF, promovendo a arrecadação consciente e a responsabilidade social, já que parte do valor premiado também é destinado a instituições beneficentes previamente indicadas pelos participantes.

Para participar da campanha, o cidadão deve se cadastrar gratuitamente no site oficial notapremiada.manaus.am.gov.br, indicar uma entidade social e solicitar a inclusão do CPF nas NFS-e ao contratar serviços em Manaus. A cada nota emitida, o sistema gera bilhetes eletrônicos que concorrem aos sorteios mensais.