Nova geração do tênis de mesa mostra talento na Copa Cidade Manaus

A Copa Cidade Manaus de Tênis de Mesa vai movimentar o próximo fim de semana, em Manaus, com cerca de 180 atletas federados de sete clubes do Amazonas, além de competidores amadores e iniciantes.





O torneio acontece de 31 de outubro a 2 de novembro, no Shopping Manaus ViaNorte, na Zona Norte da capital, e promete unir competição, incentivo e visibilidade para o esporte, que cresce cada vez mais no estado.

Segundo o diretor técnico da Federação de Tênis de Mesa do Amazonas (FTMA), Mateus Nunes, o objetivo do evento é massificar o esporte e atrair novos praticantes. Nunes destaca que até a escolha do local da competição é estratégica, com o objetivo de popularizar o esporte, aproveitando a grande circulação de pessoas para transformar o torneio em uma vitrine do tênis de mesa.

“As categorias federadas vão valer pontos no ranking nacional, e também teremos as categorias Festival e Amador, que servem de incentivo para quem deseja migrar para o âmbito federado ou profissional. Além das medalhas, teremos premiações em dinheiro e brindes”, explicou.

Nos últimos quatro anos, o tênis de mesa amazonense vem mostrando evolução constante, segundo o diretor técnico. Atualmente, o estado conta com clubes ativos na capital e também nos municípios de Manacapuru e Iranduba, com competições que reúnem 25 a 30 categorias em cada evento realizado pela FTMA.

Promessas do tênis de mesa

Entre os destaques da nova geração está Argemiro Mory, de 14 anos. Ele, que é vice-campeão pan-americano, campeão sul-americano de duplas e campeão brasileiro na sua categoria, é objetivo ao falar sobre o esporte: “O que eu mais gosto é de me divertir”, resumiu o atleta, que sonha em chegar a uma Olimpíada.

O adolescente também conquistou o 4º lugar nos Jogos Escolares Mundiais, competindo com atletas de 35 países. Além disso, ele acumula dois pódios consecutivos na Série Ouro dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) e integra, há três anos seguidos, a seleção brasileira de base. No cenário local, é campeão amazonense absoluto nas categorias sub-11, sub-13, sub-15 e sub-19.

O pai, Argemiro Cândido Neto, acompanha de perto a trajetória do filho e vê no esporte um caminho de aprendizado e equilíbrio. “Ver o crescimento dele é uma alegria enorme. O tênis de mesa trouxe disciplina, foco e capacidade de lidar com vitórias e derrotas. Como pai, tento estar sempre junto, ajudando a moldar as frustrações e as alegrias”, disse.

Outra promessa do tênis de mesa amazonense é Raina Rodrigues, de apenas 10 anos, que treina há pouco mais de dois anos e já representa o Brasil em competições internacionais. A atleta já conquistou títulos em Belém, Porto Velho, Natal, Campo Grande e na Vila Olímpica de Manaus, além de ter sido campeã geral nas categorias sub-11 e sub-13 em 2024.

Raina também conquistou vaga na seleção brasileira e defendeu o país no Pan-Americano da Guatemala, em setembro, e nos Jogos Sul-Americanos, em Cuenca, no Equador, no início do ano. A mãe dela, Thayna Rhaiana Brito, conta que tudo começou por acaso, quando o irmão mais velho começou a treinar.

“Perguntamos se ela queria treinar também, mas foi só para ver o que ela dizia. E, desde que começou, nunca mais parou. Treina todos os dias há dois anos e três meses. O esporte tem ensinado muito sobre saber perder e ganhar. Sempre conversamos que todos os campeões passam por derrotas e que ela deve ter humildade em qualquer situação. Ela tem um foco e uma concentração que impressionam pela pouca idade”, contou.

Já Raina, em poucas palavras, fala com a leveza de quem faz o que ama: “Eu gosto muito de jogar, de comemorar os pontos e de fazer amizades nas competições”, disse animada.

Para a coordenadora de Marketing do Shopping Manaus ViaNorte, Karoline Cordeiro, a realização da Copa é uma forma de aproximar o público do esporte e valorizar os talentos locais.

“É uma alegria receber um evento que valoriza o esporte e incentiva tantas crianças e jovens. O tênis de mesa é dinâmico, empolgante e traz mensagens importantes sobre respeito e disciplina, valores que queremos reforçar em nosso espaço”, disse.

A programação é gratuita e aberta ao público, com jogos das 10h às 22h na sexta-feira (31/10) e no sábado (1º/11), e das 14h às 21h no domingo (2/11). A expectativa é reunir cerca de 200 mesatenistas e um público rotativo de 3 mil pessoas ao longo dos três dias.

