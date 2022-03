Nova pesquisa Datafolha aponta Lula com 43% e Bolsonaro com 26%

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém a dianteira na corrida eleitoral pelo Palácio do Planalto, com 43% das intenções de voto, enquanto o presidente Jair Bolsonaro acumulou 26% da preferência dos entrevistados, apontou pesquisa do Instituto Datafolha divulgada nesta quinta-feira.

Ainda que faça a ressalva de que não é possível comparar diretamente a atual sondagem com a anterior, realizada entre 13 e 16 de dezembro, por aplicar cenários distintos, a pesquisa registra um movimento ascendente de Bolsonaro, que reduz sua diferença para Lula.

Em dezembro, o petista oscilava em uma margem de 47% a 48%, e Bolsonaro, enquanto o atual presidente pontuava entre 21% e 22%.

A pesquisa de agora já não traz nomes que retiraram suas pré-candidaturas, como o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), o senador Alessandro Vieira (PSDB-SE) e o ex-ministro Aldo Rebelo (sem partido).

Foram incluídas, por outro lado, as pré-candidaturas de Vera Lúcia (PSTU), André Janones (Avante) e Leonardo Péricles (UP).

A pesquisa divulgada nesta quinta aponta ainda, em empate técnico na terceira colocação, o ex-juiz Sergio Moro (Podemos), com 8% e o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), com 6%.

Na sondagem espontânea, em que não são apresentados nomes dos pré-candidatos, Bolsonaro também melhorou, passando de 18% para 23%, enquanto Lula oscilou para baixo, de 32% para 30%.

O atual presidente também avançou nas simulações de segundo turno. Na disputa com Lula, a vantagem do petista diminuiu em 8 pontos, para 21 pontos –55% para o ex-presidente contra 34% de Bolsonaro. Outro indicativo de melhora de cenário para Bolsonaro foi a queda em sua rejeição, que, embora ainda alta, com 55%, recuou 5 pontos percentuais.

Realizada nos dias 22 e 23 deste mês, a pesquisa Datafolha entrevistou 2.556 pessoas em 181 cidades do país. A margem de erro da sondagem é de 2 pontos percentuais.

Istoé