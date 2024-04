Nova pista de skate em Manaus é resultado de parceria entre Prefeitura e skatistas locais

A Prefeitura de Manaus iniciou a construção de uma nova pista de skate na cidade, embaixo do complexo viário Professora Isabel Victoria, conhecido viaduto do Manoa, na zona Norte. A obra é realizada pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) e a estimativa é de que a pista seja entregue em maio.





O novo espaço recreativo é construído em uma área que estava ociosa, embaixo do viaduto. A pista atende uma solicitação de uma associação de skatistas do bairro, que auxiliaram na elaboração do projeto da obra.

“Aqui, tem uma associação de rapazes que fazem essa prática e é muito bonito ver a integração, a unidade e o anseio deles por esse espaço. Agora, a prefeitura, na gestão do prefeito David Almeida, aproveita um espaço que era ocioso, onde pernoitavam pessoas necessitadas, e que, com essa destinação, vai ficar um lugar saudável, que as pessoas vão utilizar”, disse o secretário Sabá Reis.

A obra foi iniciada pelos servidores da Semulsp, na semana passada, e a previsão é que seja concluída até a segunda quinzena de maio. “Essa obra vai ficar muito bonita e eu espero que, ali pelo meio do mês de maio, o prefeito David possa estar aqui entregando esse espaço”, informou.

O secretário explicou, ainda, que a obra é realizada pela própria prefeitura, sem necessidade de contratação de uma empresa, da mesma forma como foi construída a “Praça Pet”, no bairro Dom Pedro, na zona Oeste da cidade, inaugurada no último dia 11.

“Assim como as pessoas me procuraram para dar uma destinação naquele terreno abandonado há 26 anos, que, hoje, é a “Praça Pet”, muito frequentada pelas pessoas, esse espaço também vai ter uma destinação maravilhosa e os skatistas vão prestigiar, porque tudo que está sendo feito aqui foi com a sugestão e a ideia deles”, explicou Sabá Reis.