Novo decreto suspende transporte fluvial e fecha academias

De acordo com o decreto, os espaço para práticas esportivas, privados ou públicos devem permanecer fechados.

“Ficam, ainda, expressamente proibidas, no período previsto no artigo anterior: as atividades de todas as academias e centros de ginástica, bem como outros estabelecimentos similares”, relata o documento.

Transporte fluvial

No mesmo ato, o governador do Amazonas suspende os serviços de transporte fluvial e rodoviário intermunicipal de passageiros, ficando permitido apenas o transporte de cargas.

Covid-19 no Amazonas

Na última segunda-feira (11/01), o Boletim Epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) apontou que o estado registrou 2.151 novos casos de Covid-19, elevando para 216.112 casos da doença. 55 óbitos foram confirmados, 34 só no último domingo (10/01).

Desde o início da pandemia, 5.756 pessoas perderam a vida em consequência do coronavírus em todo o Amazonas.

DECRETO N.° 43.277, DE 12 DE JANEIRO DE 2021