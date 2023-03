Novos convocados pelo concurso da Semsa devem se apresentar até o próximo dia 31

Os 45 candidatos aprovados no concurso da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), nomeados pelo prefeito David Almeida no último dia 2/3, para ocupar vagas de nível médio, médio técnico e superior, devem realizar os procedimentos exigidos para a posse até o dia 31/3. O edital de convocação dos nomeados foi publicado na edição 5.538 do Diário Oficial do Município (DOM) da última sexta-feira, 3, e traz todas as orientações relativas à admissão.

Os convocados foram aprovados por meio dos editais 001 e 002 de 2021 e estão sendo chamados para ocupar vagas remanescentes dos últimos editais de convocação que não foram preenchidas por falta de comparecimento no prazo legal, por desistência ou pela falta dos requisitos necessários à posse. Dentre os que estão sendo chamados estão 18 médicos e 27 profissionais de categorias diversas.

A convocação é a segunda feita pela Semsa neste mês de março. No último dia 1º, já haviam sido convocados 674 candidatos aprovados, que têm até o próximo dia 28 para se apresentar à secretaria.

O novo edital de convocação, assim como o decreto de nomeação, pode ser conferido no site semsa.manaus.am.gov.br, no item Concursos, ou diretamente pelo link https://semsa.manaus.am.gov.br/servico_cidadao/?t=concursos.

O subsecretário de Gestão Administrativa e Planejamento, Nagib Salém, informa que todos os procedimentos indicados no edital de convocação devem ser cumpridos no prazo estabelecido para que o candidato aprovado garanta sua posse. “É preciso observar a parte da documentação pessoal, os comprovantes que atestam a qualificação para o cargo e os exames obrigatórios, todos eles listados no Anexo II do edital”.

O primeiro passo é acessar o site pssemsa.manaus.am.gov.br para realização de cadastro e inserção digital dos documentos obrigatórios. Depois de finalizar a realização do cadastro no sistema, os profissionais devem comparecer, até o dia 31/3, à sede da Semsa, com acesso pela rua Maceió, nº 160, bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, levando cópia dos documentos indicados no edital e os originais, para conferência.

A recepção será feita no auditório da instituição, onde a equipe da Diretoria da Gestão e da Regulação do Trabalho em Saúde (DTRAB) irá verificar os pré-requisitos para a posse e dará as orientações necessárias.

Dentre os documentos exigidos estão identidade, CPF, título de eleitor com comprovantes de votação das últimas eleições ou certidão de quitação eleitoral, certificado de reservista ou carta patente, comprovante de residência, documento de identificação e CPF dos filhos menores de idade, certidões negativas de antecedentes criminais, atestado de sanidade física e mental e comprovante de imunização contra a Covid-19, com o esquema vacina completo.

Também deve ser inserido o registro no respectivo Conselho Profissional, com comprovante de quitação da anuidade, e o comprovante de escolaridade: diploma de graduação, com histórico, para cargos de nível superior; diploma de especialização, com histórico, conforme exigência do cargo, também para os cargos de nível superior; certificado de ensino médio, com histórico, para os cargos de nível médio; certificado do curso médio técnico específico da área, para cargos de nível médio técnico.

Os convocados precisam apresentar, ainda, os seguintes documentos extras: Protocolo de Exoneração de Cargo, se houver acúmulo; e a declaração e Acúmulo de Cargo Público, se houver, com carga horária de trabalho.

O concurso da Semsa foi realizado ao longo de 2022 para o preenchimento de vagas oferecidas por meio de três editais. Mais da metade dos aprovados para ocupar as 2.001 vagas oferecidas já foi convocada. Os demais aprovados, conforme cronograma anunciado pelo prefeito David Almeida e pela titular da Semsa, Shádia Fraxe, serão chamados no segundo semestre deste ano e em 2024.

As vagas oferecidas contemplam cargos da atividade finalística e das atividades de apoio técnico e administrativo da secretaria nos níveis fundamental, médio, médio técnico e superior.