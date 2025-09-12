Novos equipamentos e fardamentos são entregues à Vigilância em Saúde de Parintins

A Prefeitura Municipal de Parintins, realizou na manhã desta sexta-feira (12), no Centro de Idoso Pastor Lessa, a entrega dos novos fardamentos e Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), aos servidores da Coordenadoria de Vigilância em Saúde (CVS) de Parintins.





O evento contou com a presença do secretário de Saúde, Clerton Florêncio, vereadores, coordenadora da Vigilância em Saúde, Elaine Pires, presidente do Conselho Municipal de Saúde, Maria Rosa Barbosa, presidente do Sindicato dos Agentes Combate à Endemias (ACE), João Bosco, e agentes comunitários de saúde.

Com a ação, a Prefeitura de Parintins atendeu mais de 100 servidores com novos fardamentos, além de 25 Agentes de Combate às Endemias (ACE). Os novos equipamentos serão utilizados nas diversas atividades de fiscalização e demais tarefas da rotina de trabalho.

Clerton Florêncio destacou a importância da entrega de novos uniformes aos servidores. “Esse evento é extremamente importante de entrega dos kits aos nossos agentes de combate as endemias e a todos os colaboradores da Vigilância em Saúde de Parintins. É importante ressaltar o investimento do Prefeito Mateus Assayag e Vanessa Gonçalves, que não tem medido esforços para que nós possamos cada vez mais fortalecer aos nossos colaboradores”, afirmou.

“Todos nossos servidores estão recebendo seus novos fardamentos para a identificação, uma forma de valorização do trabalho, também mostrando toda a gratidão da gestão pelas ações que são realizadas por esses servidores que fazem, que levam informação de saúde, tratando bem as pessoas, cuidando bem da população”, disse Elaine Pires.

A agente de combate às endemias, Aldlaine Bruce, enfatizou a importância do suporte dado pela Prefeitura de Parintins. “Quero agradecer ao nosso prefeito Mateus Assayag pelo compromisso que ele tem com todos os colaboradores da Vigilância em Saúde pela entrega dos nossos fardamentos. É de suma importância para o nosso trabalho, pois estamos no dia a dia, sol a sol levando a educação em saúde de prevenção para a comunidade. Somos nós, agente de combate às endemias, que fazemos trabalho de controle e prevenção das arboviroses”, relata.

A Coordenadoria de Vigilância em Saúde Parintins abrange várias gerências e departamentos. Todos os setores receberam fardamentos e equipamentos de proteção individual.