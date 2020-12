“Nunca embolsei dinheiro público participando de rachadinha”, Alcemo Gois

Bolsonaro ironizou a redução salarial de Ancelmo Gois e outros jornalistas pelo jornal o Globo e levou invertida do colunista: “Vivo do meu salário. Nunca participei de rachadinha”.

O colunista do jornal O Globo, Alcemo Gois, rebateu as declarações de Jair Bolsonaro sobre a reformulação de suas editorias, que reduziu colunas e salários de jornalistas. Ancelmo Góis terá a publicação de sua coluna diária reduzida.

“No mais: Bolsonaro falou do meu salário. Trabalho há 58 anos. Lavei prato, entreguei pão e como repórter na Gazeta de Sergipe, Abril Tec, Exame, Gazeta Mercantil, Veja, JB, site NO e hoje no Globo. Vivo do meu salário. Nunca participei de rachadinha (embolsando dinheiro público)”, cutucou o colunista em sua página nas redes sociais.

Durante live na última quinta-feira (17), Bolsonaro ironizou a redução salarial de Ancelmo Gois: “Vai escrever menos mentiras. Parabéns Globo”.