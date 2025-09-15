O 3º emprego no Governo completa mais dois na AAM junto com mais 60 funcionários

Areta de Souza Melo foi nomeada para cargo comissionado AD-3, na Secretaria de Governo do Estado, com salário médio de R$ 3 a 4 mil/mês´. Nada a comentar se ela também não fosse remunerada por cargo comissionado na Associação Amazonenses de Municípios (AAM) com salário de R$ 8 Mil e, mais R$ 6 mil por uma segunda função na Associação.





Assim como Areta, o Estado tem vários funcionários lotados na AAM, algo em torno de 60 pessoas. O quadro está repleto formado por policiais civis, policiais militares, servidores de várias secretarias, todos com salários dentro da AAM, mas nem todos frequentam a instituição diariamente, ou nunca.

“A administração está solta. Notas fiscais duvidosas, ordem de serviço sem fazer o serviço. O Ministério Público (MP) tem que vir rápido, fazer uma fiscalização na sede da Associação de Amazonense de Municípios o mais breve possível”, alertou um funcionário da casa, que preferiu não se identificar.

A mais recente ‘contratação’ da Associação, Areta de Souza Melo, é bastante conhecida nos órgãos públicos do Estado. Ela foi diretora da PAN da Codajás (PAN da Codajás), e saiu de lá depois de demitida pelo governo por escândalo envolvendo fornecimento para a unidade de saúde.

No Jusbrasil, um site da Justiça, constam 12 processos que mencionam o nome Areta de Souza Melo. A maioria é do TJAM, seguido pelo TRF1. Ainda assim, ela foi chamada para a Assembleia Legislativa do Estado (ALEAM), pelo ex-presidente da casa Belarmino Lins (Belão), continuou com Roberto Cidade e, por fim, esteve em gabinetes bolsonaristas de onde foi praticamente expulsa por problemas com destinação de emendas parlamentares.

Texto: freelancer