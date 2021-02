O Corujão da Madrugada – Edmar Costa dá título do JUAS à Ciências Exatas

Por Dudu Monteiro de Paula

Olá, Salve, Salve!

Em algum ano da década de 80, os alunos da área de Ciências Exatas da Universidade do Amazonas (UA), decidiram ser Campeões dos Jogos Universitários do Amazonas (JUAS). À época eu era o Presidente da Atlética Esportiva.

Os JUAS eram disputados entre os cursos da UA. Pois era a única Universidade existente.

Os Cursos eram divididos em Exatas, Biológicas, Humanas, Letras e Educação Física.

A Diretoria da Atlética resolveu, naquele ano (Ajudem a lembrar por favor!), que derrotariam a Atlética da Educação Física, praticamente imbatível.

Reunimos e estudamos, DETALHADAMENTE o Regulamento. Em especial, a pontuação das provas.

Identificamos que: nas modalidades coletivas era atribuída pontuação até o quinto lugar e nas modalidades individuais, os Atletas classificados até o sétimo lugar pontuavam. Além disso, o Atleta se inscrevia em quantas modalidades quisesse e a inscrição poderia ser realizada na hora, antes do início da prova.

Diante das informações, elaboramos um plano e nos inscrevemos em ABSOLUTAMENTE TUDO! Montamos um grupo especial disponível para o sacrifício.

Outra informação relevante: as Faculdades só inscreviam participantes nas modalidades onde tinham possibilidades de vencer. E isto incluía a de Educação Física.

Este detalhe, foi a CHAVE do sucesso.

Um exemplo: no Tênis de mesa feminino, duas Faculdades inscreveram equipes. Assim sendo, inscrevemos três equipes e, assim foi feito em todas as modalidades.

Na surdina e legalmente, fomos subindo na classificação, sem que os outros cursos observassem este detalhe. Assim aconteceu até o final da competição.

Naquele ano, a última modalidade dos JUAS foi a Natação, que ocorreu no Parque Aquático do Atlético Rio Negro Clube, de onde vinha nosso melhor Atleta: Taner Freire de Verçosa. Convencemos alguns alunos, que se inscreveram.

Mesmo sem técnica eles nadaram as provas. Eu praticava Polo Aquático e meu nado “só dava para o gasto”, como o povo fala.

Eram muitas provas. Assim, a competição parava meia noite e reiniciava às seis da manhã.

EDMAR COSTA com sua voz e talento abriu as portas do mercado ao radialista. Na Rádio Difusora AM, passou a apresentar um programa de meia noite às seis da manhã, para complementar a renda de estudante universitário.

Fez um trabalho tão bom, que criou a maior Agência de Publicidade do Amazonas: a OANA PUBLICIDADE (essa é outra História).

No caso do referido JUAS, o EDMAR trabalhava no intervalo entre as provas de Natação.

Dá para imaginar a condição física deste Atleta, que trabalhava praticamente o dia inteiro?

O CORUJÃO (como Edmar era conhecido), aceitou o desafio e se comprometeu em nadar as provas longas. FOI UMA TARDE NOITE MUITO LONGA!

A última prova da noite eram os dez mil metros e o Edmar não aguentava mais nadar. Estávamos empatados com a Educação Física e os pontos desta prova eram fundamentais para o Título.

Havia apenas dois nadadores na piscina e nenhum dos dois era da Educação Física. Porém, o CORUJÃO aceitou o desafio e foi para o sacrifício.

Na largada ele já ficou dez metros atrás e a distância foi aumentando a cada braçada. Batíamos na borda da piscina para o EDMAR não nadar em círculos em virtude da fadiga.

Os dois Atletas chegaram e durante um longo tempo, o CORUJÃO ficou dentro d’água. Quando finalmente ele bateu na borda e completou a prova, saímos correndo para a torcida comemorando o Título! A euforia foi tamanha que esquecemos o Edmar na piscina. Que “morto” de cansado e desgastado afundava na piscina.

Lembramos dele, voltamos, o resgatamos e o levamos imediatamente para a Rádio Difusora. Contratamos, naquele dia, um operador para acompanhá-lo no Programa.

Diante da estratégia adotada e deste esforço final individual, o Curso de Ciências Exatas da Universidade do Amazonas foi CAMPEÃ dos Jogos Universitários do Amazonas pela primeira vez na História da FAUD!

Obrigado EDMAR COSTA: o CORUJÃO da madrugada, por esta atitude!

Tínhamos a certeza do caráter e capacidade do grande amigo!

Por hoje é só! Semana que vem tem mais! Fuuuiiiiii!