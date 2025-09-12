O desperdício de alimentos no Brasil e como a falta de planejamento afeta a economia do país

Segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU), o Brasil figura entre os dez países que mais desperdiçam alimentos no mundo. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aproximadamente, 46 milhões de toneladas de comida são descartadas anualmente no território, o que representa cerca de 30% da produção nacional.





A realidade coloca em evidência a contradição de um país que, embora esteja fora do Mapa da Fome, ainda registra cerca de 35 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar.

O desperdício ocorre em diferentes etapas da cadeia produtiva. No campo, estima-se que, aproximadamente, 10% dos alimentos se percam devido a pragas, doenças e condições climáticas adversas. Já no transporte e armazenamento, fatores como infraestrutura precária e falta de refrigeração adequada são responsáveis por quase metade das perdas.

Por sua vez, no varejo, descarta-se cerca de 12% dos produtos por não atenderem a padrões estéticos de mercado. Por fim, aproximadamente, 60% acontece dentro das casas, muitas vezes pela falta de planejamento das compras ou pelo não aproveitamento de sobras.

Entre os itens mais descartados, estão frutas, hortaliças, tubérculos e laticínios, que somam mais de 45 milhões de toneladas desperdiçadas a cada ano, de acordo com o Relatório Diagnóstico sobre a Fome e o Desperdício de Alimentos no Brasil, de 2022.

Impactos econômicos

A cada alimento jogado no lixo, somam-se também os custos de todo o processo produtivo. Isso significa que recursos como água, energia, transporte e mão de obra são desperdiçados junto da comida.

Ou seja, há perdas de recursos naturais, como a degradação do solo, o gasto de combustíveis e a utilização de grandes volumes de água na produção.

O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) estima que, em escala global, as perdas geram um impacto econômico de, aproximadamente, US$ 1 trilhão por ano. Inclusive, esta realidade reflete diretamente no preço final dos alimentos, já que a redução da oferta influencia o mercado e pode elevar os custos ao consumidor.

Além disso, os impactos ambientais também são significativos: estima-se que entre 8% e 10% das emissões globais de gases de efeito estufa estejam relacionadas ao desperdício de comida. Isso ocorre porque alimentos descartados em aterros geram metano, um dos gases mais poluentes.

Boas práticas para evitar o desperdício

Embora boa parte do descarte de alimentos aconteça nas fases de produção, transporte e varejo, pequenas mudanças no cotidiano doméstico podem auxiliar na redução do desperdício.

Assim, o primeiro passo é o planejamento. Então, elaborar o cardápio da semana ajuda a comprar apenas o necessário, evitando compras impulsivas e o acúmulo de produtos que acabam estragando antes de serem consumidos.

Outro hábito importante é priorizar alimentos produzidos localmente. Além de fomentar a agricultura familiar e a economia regional, diminui perdas durante o transporte e o armazenamento, já que os produtos percorrem distâncias menores até chegar à mesa.

Também é recomendado reduzir o volume das compras e aumentar a frequência, garantindo sempre produtos frescos e maior controle sobre o consumo.

Ademais, o armazenamento adequado é essencial para prolongar a vida útil dos alimentos. Afinal, manter o armário e a geladeira organizados facilita a visualização do que já está disponível e evita compras desnecessárias.

Nesse sentido, o método First In, First Out, em que os itens mais antigos são consumidos primeiro, é uma estratégia simples que ajuda a reduzir perdas.

Por fim, a compostagem surge como uma alternativa sustentável para os resíduos inevitáveis. Restos de frutas, verduras, cascas e borra de café podem ser transformados em húmus, um adubo rico em nutrientes que melhora a qualidade do solo e favorece o cultivo de hortas caseiras.