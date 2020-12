“O pior está por vir”, afirma imunologista Anthony Fauci em relação à pandemia

247 – O imunologista Anthony Fauci afirmou, neste domingo (27), acreditar que o pior da pandemia do coronavírus “ainda está por vir”. “Estamos realmente em um ponto muito crítico. Podemos ter um forte aumento de infectados por causa das viagens de fim de ano e da provável reunião de pessoas (…). O pior ainda está por vir”, disse o médico, conselheiro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para assuntos relacionados à Covid-19. A entrevista foi concedida à CNN.

Sobre a nova variante do Sars-CoV-2, encontrado no Reino Unido, o médico afirmou que a mudança não parece tornar as pessoas mais doentes.

“Obviamente, isso é algo que sempre levamos a sério, mas acho que o público precisa se lembrar que esses são vírus de RNA e estão em mutação contínua o tempo todo. Na maioria das vezes, as mutações não têm um significado funcional”, disse Fauci, que também fará parte da equipe de saúde focada no combate à pandemia do próximo presidente dos EUA, Joe Biden.

O mundo tem 81,1 milhões de casos e 1,7 milhão de mortes causadas pela pandemia. Os EUA ocupam o primeiro lugar no ranking global de casos (19,5 milhões), à frente de Índia (10,2 milhões) e Brasil (7,4 milhões).

O governo americano contabiliza a maior quantidade de óbitos provocados pelo coronavírus (340 mil). Em seguida vem o território brasileiro (191 mil).

Mais de 40 países já começaram a aplicar vacinas contra a pandemia e o Brasil não está presente na lista.

Fonte: 247 Brasil