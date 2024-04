O ‘X’ de Elon Musk é usado por Milei para enganar os argentinos sobre queda na inflação

O presidente argentino Javier Milei, aliado do extremista de direita Elon Musk, tem recorrido às fake news para ludibriar o povo argentino. Ou seja, Milei usa ‘X’, para enganar os argentinos e postar fake news sobre queda na inflação





O presidente ultraliberal e de extrema-direita da Argentina, Javier Milei, referenciou um perfil falso na internet durante uma entrevista na noite de terça-feira (9), onde discutia a queda da inflação.

“A taxa de inflação vai despencar, eu previ isso. Passamos de uma variação de preços de +5,22% para -4,52%”, afirmou Milei. Durante a entrevista, ele utilizou como exemplo os dados fornecidos pelo perfil chamado Jumbot, na rede social X.

O presidente argentino ainda mencionou que a suposta queda ocorreu devido às medidas tomadas desde que assumiu o cargo. No entanto, o que Milei não antecipou foi que horas após as declarações, o mesmo perfil publicaria uma mensagem afirmando que os cálculos postados não eram reais.

O autor do perfil, que conta com 25 mil seguidores, não revelou a própria identidade. Em publicação, ele afirmou que as postagens eram apenas parte de um experimento social. O perfil realizava publicações sobre supostas variações diárias no preço da cesta básica desde 18 de março.

Na semana passada, o ministro da economia, Luis Caputo, também mencionou o perfil. O chefe da pasta utilizou dados falsos da mesma fonte para relatar a desaceleração dos preços em abril.(Com informações de O Globo).

