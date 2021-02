OAB-AM solicita que SP cumpra promessa de enviar 50 mil doses da Coronavac

A presidente da OAB Amazonas, Grace Benayon, encaminhou ofício ao governador de São Paulo, João Dória, requisitando urgentemente o cumprimento da promessa de envio de 50 mil doses da vacina Coronavac ao Estado do Amazonas, conforme divulgado amplamente pela mídia no dia 17 de janeiro.

No documento, Grace destaca que o Amazonas se encontra em situação de calamidade, com alto índice de mortalidade, a presença de uma nova variante do vírus e o grave déficit de equipamentos e insumos necessários ao combate da pandemia.

Nesta semana, Dória anunciou que havia desistido de enviar as doses da vacina ao Amazonas, sob a alegação de que estava ocorrendo falta de planejamento na vacinação e também por conta da investigação iniciada pela Justiça Federal. A vacinação ficou suspensa por apenas por dois dias, tendo sido retomada sob forte vigilância dos órgãos de fiscalização.

“Nosso pedido é para que o governador João Doria cumpra urgentemente, o plácido humanitário prometido, de forma a promover uma melhoria das condições sanitárias do Estado do Amazonas, além de contribuir para diminuir a disseminação da nova cepa pelo resto do país. Houve uma promessa dele que até agora não foi cumprida e essa postura de recuar com a ajuda não está ajudando o nosso Estado, conforme prometido. Precisamos salvar inúmeras vidas, salvar o comércio, a indústria e queremos saber quando essas vacinas vão chegar”, destacou Grace.

Conforme dados do vacinômetro da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), no Amazonas, mais de 172 mil pessoas já foram vacinadas, sendo a cidade de Manaus com aproximadamente 100 mil pessoas imunizadas, marca que deverá ser alcançada nos próximos dias.