Obra de artista amazonense ficará na entrada do gabinete de Janja

A primeira-dama do Brasil, Janja Lula da Silva, escolheu um quadro de uma artista amazonense para recepcionar as pessoas que forem ao seu gabinete, no Palácio do Planalto, em Brasília. A obra é de Mady Benzecry.

O quadro remete a figuras de religiões de origem africana “retrata a força da ancestralidade feminina”, disse Janja. “Mais cores e brasilidade no Palácio do Planalto! Esta obra da artista amazonense Mady Benzecry, que retrata a força da ancestralidade feminina, está exposta agora na entrada do meu gabinete. Inspiração para trabalhar muito pela valorização da cultura brasileira”, escreveu Janja nas redes sociais.

Mady Benoliel Benzecry nasceu em 1933 em uma família tradicional do Amazonas e mudou-se para o Rio de Janeiro, onde dedicou-se as artes plásticas. Casou-se com o entalhador pernambucano Eugênio Carlos Batista, mais conhecido como Batista.

Mady fez diversas exposições de seu trabalho ao lado do marido e publicou alguns poemas nos jornais de Manaus. Além disso, contribuiu para a literatura amazonense ao publicar dois livros de poesia.