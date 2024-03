Obra de revitalização do aeródromo de Lábrea já alcançou 59% de execução

A Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), avançou com a revitalização do aeródromo de Lábrea (distante 702 quilômetros de Manaus). A obra já alcançou 59% de execução.





Com investimento no valor de R$ 4,6 milhões, a obra contempla a revitalização da cerca operacional, reparos na Pista de Pouso e Decolagem (PPD), e ainda a sinalização horizontal da pista, necessária para garantir a segurança dos usuários.

Com 1.200 metros de extensão, sendo 800 metros de pista, 30 metros de largura e 200 metros de cabeceira, a área contemplada já recebeu serviços de construção de uma pista lateral de acesso ao aeroporto, em pavimento rígido, com 68 metros de extensão por quatro metros de largura; selagem mecanizada de trincas da pista em cinco metros de cada lado do eixo central; tapa buracos com pintura de ligação; entre outros.

Nesta etapa, estão em andamento a construção da cerca de mourões em um perímetro de 4.800 metros quadrados, a construção e instalação do portão de ferro e a sinalização com pintura de faixas em tinta acrílica.

Para o secretário da Seinfra, Carlos Henrique Lima, as obras de infraestrutura aeroportuária no interior do Amazonas são de fundamental importância para garantir o desenvolvimento socioeconômico do estado.

“Sabemos da dificuldade de transporte no Amazonas, principalmente em razão das grandes distâncias. Alguns municípios precisam inclusive do transporte aéreo para poderem ter acesso com mais rapidez a mercadorias e medicamentos, então estamos trabalhando para que essa realidade possa mudar, levando mais dignidade à população“, destacou.

Modernização

Visando o desenvolvimento da aviação regional, o Governo do Amazonas, por meio da Seinfra, e em parceria com o Comando Aéreo (Comar), implantou o sistema DME 0200 (Equipamento Medidor de Distância) no aeroporto de Lábrea. Esse medidor auxilia a navegação dos pilotos, mostrando a distância exata em que eles estão do aeroporto. Isso melhora a operacionalidade do espaço, facilitando o crescimento do número de voos.

Situado na calha do rio Purus, o município de Lábrea contabiliza uma população de 45.448 habitantes, de acordo com dados atualizados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, referentes ao Censo de 2022.