Obra irregular pode resultar em prisão na AM-010

Uma placa falsa para concessão de licença foi instalada em um terreno localizado na AM-010. A placa indica autorização para a implantação de um loteamento, no entanto, não há nenhuma permissão do governo do Estado, por meio do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam).

“Equipes do Ipaam já estiveram no local, mas a área ainda continua sendo destruída, o que pode configurar crime ambiental”, afirmou o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas e da Central Única dos Trabalhadores no Amazonas (CUT-AM), Valdemir Santana.

Ainda de acordo com o dirigente, serão tomadas providências quanto ao caso. “Já entramos em contato com o Ipaam e, caso as obras nessa localidade continuem, as máquinas serão apreendidas e quem estiver trabalhando por lá também pode ser preso”, explicou.

A obra, que já está embargada, fica localizada no quilômetro 30 da rodovia AM-010. Os serviços são realizados na chácara Paraíso dos Lagos, em nome de Elissandro de Jesus Souza Melo.