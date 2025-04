Obras de expansão da rede de gás natural estão em andamento em Manaus

Com o objetivo de atender à crescente demanda por gás natural (GN), a Companhia de Gás do Amazonas (Cigás) continua a expandir sua infraestrutura de gasoduto na capital. Concessionária dos serviços públicos de distribuição e comercialização de GN, a Cigás abriu nova frente de obras no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona leste de Manaus.





Equipes da empresa terceirizada contratada pela Cigás estão em fase inicial de trabalho na rua Desembargador Anísio Jobim e em breve, começam as atividades na avenida Cosme Ferreira. As obras nessas vias dão continuidade ao trabalho iniciado há alguns dias na rua Desembargador César Rego, no mesmo bairro.

A construção subterrânea da rede de distribuição de gás natural (RDGN) segue rigorosos padrões de segurança e qualidade, contemplando diferentes etapas, que abrangem o mapeamento e sondagem do solo para consolidação do projeto, passando pela etapa construtiva até as recomposições asfálticas provisórias e definitivas, bem como a sinalização do gasoduto.

A Cigás utiliza principalmente o método de construção conhecido como não-destrutivo, cuja escolha foi definida com base em estudos especializados. Por meio desse método, são feitas pequenas aberturas no asfalto para a passagem dos tubos que formarão a rede subterrânea de distribuição de gás natural.

As intervenções ocorrem nos horários diurno e noturno. Para orientar o trânsito, a Cigás conta com o apoio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) no local, a fim de garantir a segurança de pedestres, motoristas, motociclistas e ciclistas. A Cigás também está trabalhando em outra frente de obra, na avenida Autaz Mirim.

Atualmente, a Companhia possui 23,3 mil unidades consumidoras (UC’s) de gás natural dos segmentos termelétrico, industrial, veicular, comercial, residencial e autogeração/liquefação. Já são 324 quilômetros de rede de gasodutos construídos, a qual está instalada em mais de 30 bairros da cidade.