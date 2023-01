Obrigado Dinamite – por Moises Maciel da Costa

Domingo dia 8 de janeiro mais um ex-jogador de futebol nos deixou, Roberto Dinamite era o nome da fera, o maior ídolo do time do Vasco da Gama, autor de mais de 700 gols em toda sua carreira, é o maior artilheiro dos campeonatos carioca com 184 gols e também do campeonato brasileiro com 190 gols, é autor do gol mais bonito no Maracanã, com direito a bater a bola no peito, dá um chapéu e fazer um gol de placa.

Era admirado por todos jogadores, atletas e imprensa pelo seu feito dentro e fora dos campos, o jogador que mais jogou com a camisa do gigante da colina ao total 1110 jogos, grifou de forma indelével seu nome na história do futebol mundial com seus belos gols e dribles, os vascaínos estão de luto, entretanto todos sabem que essa estrela tem um lugar exclusivo no céu e vai brilhar muito mais nas lembranças saudosas da torcida cruzmaltina.