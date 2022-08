Omar tem candidatura milionária ao Senado, Arthur e Menezes R$ 40 mil, os dois

Conforme dados da Justiça Eleitoral, o candidato ao Senado, Omar Aziz (PSD), declarou ter recebido R$ 2,9 milhões para gastos com a campanha eleitoral.

O montante, de acordo com Omar, foi doado pela Direção Nacional do PSD. O valor, de acordo com o candidato, ainda não foi gasto.

Omar busca se reeleger para a única vaga disponível para o Senado, nestas eleições 2022.

Os modestos

Por sua vez, o candidato Coronel Menezes (PL) disse ter arrecadado modestos R$ 30 mil, e o candidato do PSDB, Arthur Neto, minguados R$ 10 mil para a campanha.

Ao todo, os candidatos ao Senado podem gastar até R$ 3,8 milhões com a campanha eleitoral.

Os dados estão disponíveis no DivulgaCand, plataforma da Justiça Eleitoral.