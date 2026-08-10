Ônibus capota após bater em árvore na avenida São Jorge, passageiros ficam feridos

Um ônibus do transporte rodoviário capotou na tarde desta segunda-feira (10) após atingir uma árvore na avenida São Jorge, no bairro São Jorge, na Zona Centro-Oeste de Manaus. O acidente deixou passageiros feridos.

Segundo as primeiras informações, o veículo seguia pela via quando atingiu a árvore e acabou tombando na pista. Com o impacto, passageiros ficaram feridos e precisaram de atendimento.





Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e enviada ao local para realizar o atendimento às vítimas e auxiliar na ocorrência.

Ainda não há informações oficiais sobre o número de feridos nem sobre o estado de saúde das vítimas. As circunstâncias que provocaram o acidente deverão ser apuradas.

Por Correio da Amazônia