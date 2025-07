Ônibus clandestinos são apreendidos durante operação ‘Transporte Legal’

A Prefeitura de Manaus realizou, na manhã desta sexta-feira, 18/7, mais uma edição da operação “Transporte Legal”, com o objetivo de coibir o transporte clandestino de passageiros na capital. A ação aconteceu na avenida Cosme Ferreira, bairro São José, zona Leste, e resultou na apreensão de dois ônibus que operam de forma irregular.





Os veículos abordados são reincidentes, os mesmos que haviam sido apreendidos durante a operação realizada na Ponta Negra, no dia 18 de março deste ano. Um dos ônibus transportava 58 passageiros e o outro 35, de maneira completamente irregular, sem autorização para prestar serviço e sem condições mínimas de segurança.

Além da ação desta sexta-feira, ao longo da semana, outra ocorrência chamou a atenção da equipe de fiscalização. Nas proximidades do Terminal de Integração 5 (T5), na zona Leste, um veículo que fazia transporte clandestino foi flagrado em estado de conservação extremamente precário. O ônibus estava com o interior completamente degradado, cadeiras rasgadas e um tanque de combustível improvisado, o que representa risco iminente de acidentes graves e até incêndios, colocando em perigo a vida dos passageiros e do motorista.

De acordo com o chefe da Divisão de Fiscalização de Transporte do IMMU, Waldir Sousa, esse tipo de transporte irregular representa um grave risco à integridade física dos passageiros, além de prejudicar o equilíbrio do sistema legal de transporte público.

“A atuação desses veículos clandestinos é extremamente perigosa. Eles não passam por vistorias, não têm autorização para operar e, em muitos casos, sequer possuem seguro para os passageiros. A nossa missão com a operação ‘Transporte Legal’ é retirar esses veículos de circulação e garantir que a população utilize meios de transporte seguros e regulamentados”, destacou Waldir Sousa.

As ações de fiscalização são intensificadas em todas as zonas da cidade. O IMMU reforça que o uso de transporte clandestino pode expor os passageiros a riscos, como acidentes, ausência de cobertura em caso de sinistros e total insegurança quanto à manutenção dos veículos e qualificação dos motoristas.

A população pode colaborar com o órgão denunciando veículos suspeitos, a partir do Disk Transporte, no 118, e por meio dos canais oficiais da Prefeitura de Manaus.