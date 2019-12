Ônibus do Justiça Itinerante atende no Jorge Teixeira até sexta-feira

Diferentes atendimentos de ordem jurídica estarão disponíveis para os moradores do bairro Jorge Teixeira, Zona Leste, até esta quinta-feira (19). As ações fazem parte do programa Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM).

Os interessados devem se dirigir ao estacionamento do Fórum Azarias Menescal de Vasconcelos, que funciona na avenida Autaz Mirim, s/nº, das 8h às 14h, onde ficará o ônibus do projeto. Quem for ao local terá orientações e ajuizamento de ações envolvendo cobrança de dívidas, danos materiais e morais, direito do consumidor, pensão alimentícia, divórcio e outros assuntos relacionados ao direito da família.

Esta será a última ação do programa do calendário de 2019, antes do período de recesso judicial, que inicia nesta sexta-feira (20).