Ônibus fica soterrado após deslizamento de terra na Colômbia; 27 pessoas morrem

Como consequências dos temporais que atingem a Colômbia nos últimos dias, um deslizamento de terra fez 27 vítimas no país nesse domingo (4/12), como informou, nas redes sociais, o presidente colombiano, Gustavo Petro. Entre elas havia três menores de 18 anos.

Todas as pessoas estavam dentro de um ônibus, que ficou totalmente soterrado no momento do acidente. O caso aconteceu na província de Risaralda, a cerca de 230km de Bogotá, capital colombiana.

Con tristeza debo anunciar que hasta el momento 27 personas, incluyendo 3 menores, han perdido su vida en la tragedia de Pueblo Rico, Risaralda. Solidaridad con las familias de las víctimas, tendrán un acompañamiento integral por parte del Gobierno Nacional. — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 5, 2022

Mais cedo, o governador de Risaralda, Victor Manuel Tamayo, afirmou que cinco pessoas foram resgatadas com vida do ônibus. Ainda de acordo com autoridades daquele país, o veículo seguia com dois motoristas e 25 passageiros, mas mais pessoas podem ter embarcado ao longo do caminho.

Testemunhas informaram ao Corpo de Bombeiros que, além do ônibus, um jipe e uma motocicleta estavam parados na via por causa de um acidente de trânsito mais à frente, quando a terra desabou sobre eles.

O governo enviou uma equipe de resgate para procurar desaparecidos no acidente.

Pai salvou filho antes de ser soterrado

Ao canal televisivo colombiano Noticias Caracol, uma criança relatou o momento em que o pai a tirou do ônibus, segundos antes de o veículo ser soterrado.

“Papai me ajudou a sair do ônibus por um buraquinho. Tive de me jogar no barranco. Quando pulei, a lama tinha coberto tudo”, relatou. Mais tarde, os bombeiros identificaram que o pai do menino morreu no deslizamento.

As chuvas que atingem a Colômbia nos últimos dias estão ligadas ao fenômeno climático La Niña.

Segundo estatísticas do governo colombiano, mais de 216 pessoas morreram e cerca de 538 mil estão desabrigadas em decorrência dos temporais em todo o país.

Metrópoles