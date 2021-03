Onze bares são fechados por descumprirem decreto de prevenção da Covid

Visando cumprir o decreto governamental que proíbe aglomeração e funcionamento de bares como forma de prevenir a contaminação pela Covid-19, a Central Integrada de Fiscalização (CIF) realizou a vistoria e encerrou o funcionamento de 11 bares que estavam abertos irregularmente nas zonas norte e leste de Manaus. A ação ocorreu entre a noite de sexta-feira (05) e a madrugada deste sábado (06/02).

Ao todo, 25 agentes de fiscalização, entre policiais militares, policiais civis, bombeiros militares, Dvisa Manaus e Procon-AM, participaram da ação.

De acordo com a Polícia Civil, nos estabelecimentos, foram encontradas pessoas aglomeradas e consumindo bebidas alcoólicas. Por descumprimento de medida sanitária, os proprietários foram notificados e precisaram fechar os locais.

Durante as abordagens, equipes da Força Tática e Batalhão de Choque realizaram revistas nos indivíduos que estava no local. Na Avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira, a Força Tática prendeu uma dupla com uma pistola, aparelhos celulares, equipamento de embalagem a vácuo e quase R$ 4 mil em espécie.

Ainda de acordo com a polícia, a maioria dos bares fechados não apresentaram documentação para funcionamento. Eles foram notificados pelos órgãos fiscalizadores e, se não se regularizarem, poderão ter seus estabelecimentos lacrados.

Ao todo, foram fiscalizados 29 estabelecimentos alvos de denúncias pelo serviço emergencial 190. A CIF é coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas.