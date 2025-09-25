Operação Atlas levou mais de 40 viaturas pelo rio Madeira

A 17ª Brigada de Infantaria de Selva (17ª Bda Inf Sl) executou uma complexa operação de concentração e embarque de meios logísticos, iniciando a sua participação na fase de deslocamento estratégico da Operação Atlas. Ao todo, 48 viaturas — entre leves, especializadas e de transporte — além de 11 militares, foram embarcados em balsas no Rio Madeira, partindo de Porto Velho (RO) com destino a Manaus (AM).

A ação é voltada à defesa da Amazônia e ao fortalecimento da presença do Estado na região. A adoção de um rigoroso sistema de comando e controle permitiu a coordenação do embarque e do deslocamento com elevado grau de sincronização, segurança e eficiência.





A Operação Atlas simboliza a integração das capacidades operacionais da Força Terrestre em um dos teatros estratégicos mais relevantes para o país.