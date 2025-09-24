Operação Boiuna causa impacto de R$ 1,08 bilhão ao garimpo ilegal no Rio Madeira

Sob a coordenação do Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia (CCPI), a Polícia Federal concluiu a Operação Boiúna, que teve como objetivo combater a mineração ilegal de ouro no leito do Rio Madeira.





A ação foi realizada entre os dias 10 e 24 de setembro de 2025 e contou com o apoio da Força Nacional de Segurança Pública, da Polícia Rodoviária Federal, do Ministério do Trabalho e Emprego, do Ministério Público do Trabalho e do CENSIPAM.

Durante a operação, foram inutilizadas 277 dragas utilizadas na extração ilegal de ouro, resultando em um prejuízo direto de R$ 38 milhões às estruturas criminosas, conforme constatado por laudos periciais técnicos.

Além das ações repressivas, a operação incluiu medidas sociais e ambientais. No dia 18 de setembro, equipes da Polícia Federal visitaram a comunidade ribeirinha de Democracia, no município de Manicoré, com o apoio do Ministério do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho.

Foram coletadas amostras de cabelo, água e material biológico para análise dos impactos do mercúrio sobre a saúde das populações expostas. Assim que os estudos forem concluídos, os resultados serão divulgados oficialmente.

Levantamento recente do Greenpeace Brasil identificou mais de 500 balsas de garimpo ilegal operando no Rio Madeira, inclusive em áreas próximas a unidades de conservação e terras indígenas, reforçando a necessidade de ações contínuas para o enfrentamento do avanço dessa atividade criminosa.