Operação Caminhos Seguros fiscalizou motéis e pousadas de Manaus

Entre a sexta-feira (10/05) e o sábado (11/05), as Forças de Segurança e os agentes que integram a Central Integrada de Fiscalização (CIF), reforçaram a operação Caminhos Mais Seguros. Na ação, 16 motéis e pousadas foram vistoriados com o objetivo de combater a exploração sexual de crianças e adolescentes.





O estabelecimento Nossa Pousada, na avenida Timbiras, bairro Cidade Nova, os agentes da Fundação de Vigilância e Saúde (FVS) realizaram orientação para regularização do estacionamento, pois a licença sanitária estava vencida e receberam notificação para regular a licença ambiental pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas).

Ainda no bairro Cidade Nova, o motel Mangueirão, foi notificado por inexigibilidade de licenciamento. E a Diamante Pousada recebeu notificação da Semmas para regularizar licenciamento ambiental e, também, por não possuir os documentos obrigatórios do Corpo de Bombeiros (CBMAM).

No sábado, doze estabelecimentos do bairro Colônia Oliveira Machado, na zona sul de Manaus, foram visitados pelos agentes da CIF, sendo três orientados sobre a proibição de crianças e adolescentes no local.

Caminhos Seguros

A operação é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), em parceria com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), e realizada nos 26 estados e no Distrito Federal, pelos órgãos de segurança pública de todo o país.

Denúncia

As denúncias de exploração sexual de crianças e adolescentes podem ser feitas por meio do Disque 100, do Disque 191 e do Disque 181, canal de denúncia da SSP-AM. As ligações são gratuitas e anônimas. Qualquer pessoa pode acionar os serviços.

Efetivo da CIF

A operação integrada contou com a participação das Forças de Segurança do Amazonas, órgãos estaduais, municipais e empresas privadas.

Participaram das ações agentes da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM); das polícias Militar (PMAM) e Civil (PC-AM); Corpo de Bombeiros Militar (CBMAM); Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (Sejusc); Secretaria de Assistência Social (Seas); Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP); Conselho Tutelar; Juizado da Infância e Juventude Infracional (Jiji); Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas); Visa Manaus; Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU); Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Semasc); e Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb).