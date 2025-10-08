Operação Cará de Ferro desarticula organização criminosa em Caapiranga

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 32ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Caapiranga (a 134 quilômetros de Manaus) e do Departamento de Polícia do Interior (DPI), deflagrou, na terça-feira (07/10), a Operação Cará de Ferro, que resultou na prisão de quatro integrantes de uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, além do cumprimento de oito mandados de busca e apreensão.





A ação teve como objetivo desarticular o esquema criminoso e enfraquecer a atuação do tráfico de drogas no município. Durante a operação, foram apreendidos entorpecentes tipo maconha skunk, oxi e cocaína, uma pistola calibre 9mm de origem turca, mais de R$ 6 mil em espécie, balanças de precisão, aparelhos celulares e dois veículos pertencentes ao líder do grupo criminoso.

Em coletiva de imprensa, o delegado Paulo Mavignier, diretor do DPI, destacou que foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva, entre eles o de uma mulher responsável pelo núcleo logístico da organização. Os demais presos pertencem ao núcleo armado do grupo.

“Foi uma operação bem-sucedida. Essa ação foi solicitada e conduzida a partir de uma investigação muito bem feita pela Polícia Civil. Como resultado, tivemos a apreensão de drogas, armas, dinheiro em espécie, além de uma embarcação, uma motocicleta e, o que mais chamou atenção, uma pistola de origem turca, arma que ainda não tínhamos identificado em operações anteriores”, relatou o delegado.

O diretor do DPI ressaltou que esta é apenas a primeira fase da operação. Outras ações serão realizadas com o objetivo de prender os demais integrantes e garantir mais paz e tranquilidade à população.

“A droga provavelmente vinha de Manaus, passando por Manacapuru até chegar a Caapiranga, onde abastecia o comércio local”, explicou Mavignier.

O delegado Claudenor Medeiros afirmou que a operação representa um marco importante para a segurança pública de Caapiranga, pois desarticulou lideranças do tráfico que vinham causando medo e insegurança à população.

“A partir de agora, a cidade pode viver com mais tranquilidade e confiança, sabendo que a Polícia Civil está presente, atuando de forma firme e constante, e demonstrando que não há espaço para a criminalidade”, destacou Medeiros.

Dois dos infratores já haviam sido presos anteriormente pelo crime de tráfico de drogas.

Agora todos foram conduzidos à unidade policial, eles passarão por audiência de custódia e ficarão à disposição do Poder Judiciário.

Procurado

A Polícia Civil divulga a imagem de Edivaldo Lima Costa, conhecido como “Straik”, que pertence ao grupo criminoso e está foragido. A população pode realizar denúncias pelos números 197 ou (92) 3667-7575, da Polícia Civil, e 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). A identidade do informante será mantida em sigilo.