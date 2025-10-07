Operação ‘Cavalo de Aço’ retira 29 motocicletas irregulares nas ruas de Manaus

Nesta terça-feira, 7/10, foi mais um dia para prevenir acidentes e coibir irregularidades no trânsito da cidade. A Prefeitura de Manaus, realizou mais uma edição da operação “Cavalo de Aço” na avenida Cosme Ferreira, na zona Leste da cidade. A operação contou com apoio do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), Guarda Municipal e do Batalhão de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar do Amazonas (BPTran).





O foco principal da operação foi a abordagem de motocicletas para verificação de documentação dos veículos e dos condutores, além de itens de segurança. O diretor-presidente do IMMU, Arnaldo Flores, acompanhou a fiscalização e destacou a importância da iniciativa para a segurança viária na capital.

“Nosso objetivo principal é salvar vidas. Essas operações são fundamentais para retirar de circulação veículos irregulares e conscientizar os condutores sobre a importância de respeitar as leis de trânsito. A integração com o Detran e a Polícia Militar fortalece nosso trabalho e traz mais segurança para toda a população de Manaus”, disse o diretor-presidente.

A operação desta terça-feira resultou em 673 abordagens, que levaram a 95 autuações por diversas irregularidades, além da remoção de 29 veículos. As infrações mais comuns incluem licenciamento em atraso e motociclistas sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além da falta de equipamentos obrigatórios de segurança.

A fiscalização foi elogiada por quem passava pelo local. Um dos condutores abordados, o vigilante Hell Ângelo Souza Carvalho, comentou a iniciativa. “É uma ação muito importante para a nossa segurança. A gente que anda certo no trânsito se sente mais seguro vendo que a fiscalização está acontecendo “, disse.