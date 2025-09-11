Operação Correnteza resulta na prisão de 22 pessoas por dívida de pensão alimentícia

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Capturas e Polinter (DECP), com o apoio dos Departamentos de Polícia do Interior (DPI) e Metropolitana (DPM), deflagrou, nesta quinta-feira (11/09), a Operação Correnteza e prendeu 22 pessoas por inadimplência de pensão alimentícia. As prisões ocorreram em diversos pontos da cidade, após investigações realizadas pela equipe da delegacia.





O delegado-geral adjunto da PC-AM, Guilherme Torres, destacou o trabalho da equipe da Polinter, sendo esta a terceira operação deflagrada com inadimplentes de pensão alimentícia, que vem prendendo um número expressivo de inadimplentes durante as ações, tanto por esse tipo de ocorrência quanto por outros crimes. Nesse caso específico, o enfoque foi no interior do Estado.

“Dos 22 mandados, 20 eram foragidos dos interiores, que vieram para a capital na tentativa de não pagar essas pensões alimentícias. Todos foram presos. Tivemos a participação de policiais dos Departamentos de Polícia Metropolitana e do Interior, na atuação que teve um número expressivo de cumprimento de ordens judiciais”, informou Guilherme Torres.

O delegado Fábio Aly, que coordenou a Operação Correnteza, pontuou que, desde que assumiu a Polinter, foi observado um número muito grande de devedores de pensão alimentícia na capital, não apenas de devedores, mas também de foragidos de outros municípios, pessoas que estão sendo procuradas e vêm para Manaus com a intenção de se esconder, pois lá, certamente, a captura é mais fácil, por se tratar de uma cidade pequena.

“Nesses municípios, todo mundo se conhece, e identificamos a necessidade de incluir nos nossos levantamentos não apenas os alvos do Banco Nacional de Medidas e Prisões (BNMP) da capital, mas também das comarcas do interior do Estado. Com base no levantamento, foi identificado aproximadamente 50 devedores de pensão alimentícia que estavam residindo em Manaus”, explicou Fábio Aly.

Segundo o delegado, esses mandados de prisão estavam entre seis meses a um ano de pendência, e foi identificada a necessidade de deflagrar a operação com o enfoque de capturar esses indivíduos, como uma medida coercitiva, para servir como alerta de que a delegacia está focada não apenas em capturar mandados criminais, mas qualquer tipo de mandado de prisão.

“As diligências investigativas para localizar os autores foram possíveis após levantamento e identificação dos endereços deles. Vinte deles tinham mandados expedidos no interior, sendo capturados após se evadirem dos municípios e residirem na capital. Os outros dois mandados foram expedidos pelas 7ª e 3ª Varas de Família de Manaus”, afirmou.

Denúncias

O delegado também fez um alerta, colocando a Polinter à disposição para o recebimento de ocorrências, bem como denúncias feitas por meio do número 3667-7727, WhatsApp da delegacia. “Na denúncia, é importante fornecer todos os dados da pessoa que está sendo denunciada, lembrando que as denúncias podem ser referentes a qualquer natureza criminal. A Identidade do informante é preservada”, finalizou o delegado.

Todos responderão por inadimplência de pensão alimentícia e ficarão à disposição da Justiça.