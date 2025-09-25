Operação Spare revela rede de 60 motéis usados pelo PCC para lavar dinheiro em SP

A Receita Federal e o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) desarticularam, nesta quinta-feira (25), uma rede de cerca de 60 motéis registrados em nomes de laranjas, apontada como instrumento do Primeiro Comando da Capital (PCC) para lavagem de dinheiro. De acordo com os órgãos, esses estabelecimentos movimentaram mais de R$ 450 milhões entre 2020 e 2024.





As investigações integram a Operação Spare, que apura o uso de setores como combustíveis, jogos de azar, franquias e empreendimentos imobiliários pelo crime organizado. Segundo a Receita, os motéis investigados contribuíram para o crescimento patrimonial de sócios ligados ao esquema, distribuindo cerca de R$ 45 milhões em lucros e dividendos — um deles chegou a repassar 64% da receita bruta declarada.

Restaurantes instalados nos motéis, com CNPJs próprios, também faziam parte do esquema. Um desses negócios distribuiu R$ 1,7 milhão em lucros, após declarar R$ 6,8 milhões em receita entre 2022 e 2023. Além disso, operações imobiliárias ligadas aos CNPJs chamaram a atenção: imóveis de R$ 1,8 milhão (2021) e R$ 5 milhões (2023) foram adquiridos por empresas do grupo.

No total, a Operação Spare identificou 21 CNPJs ligados a 98 estabelecimentos relacionados a uma mesma franquia, todos com indícios de lavagem de dinheiro. Entre 2020 e 2024, essas empresas movimentaram cerca de R$ 1 bilhão, mas emitiram apenas R$ 550 milhões em notas fiscais e recolheram R$ 25 milhões em tributos federais — o equivalente a 2,5% do total movimentado.

O esquema também financiou a compra de bens de luxo, como um iate de 23 metros, um helicóptero Augusta A109E e uma Lamborghini Urus, além de terrenos avaliados em mais de R$ 20 milhões. A Receita Federal estima que os bens já identificados representem apenas 10% do patrimônio real dos envolvidos.

O empresário Flávio Silvério Siqueira, conhecido como “Flavinho”, é apontado como líder do esquema de combustíveis adulterados ligado ao PCC. Segundo a Receita, ao menos 267 postos de combustíveis controlados por ele movimentaram mais de R$ 4,5 bilhões entre 2020 e 2024, mas recolheram apenas R$ 4,5 milhões em tributos federais — 0,1% do total movimentado.

Ao todo, 25 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em cidades do estado de São Paulo, incluindo a capital, Santo André, Barueri, Bertioga, Campos do Jordão e Osasco. Participaram da operação 64 servidores da Receita Federal, 28 do MP-SP (por meio do Gaeco), representantes da Sefaz-SP e cerca de 100 policiais militares.

A Operação Spare é um desdobramento da Operação Carbono Oculto, que revelou movimentações financeiras do PCC em fintechs, e está conectada a outras investigações como a Operação Rei do Crime. Segundo a Receita, há indícios de transações comerciais e uso compartilhado de bens, como helicópteros e passagens para viagens internacionais, entre os investigados.

“Nosso objetivo é combater estruturas empresariais usadas para introduzir recursos ilícitos na economia e proteger a regularidade do mercado”, afirmou a Receita Federal em nota.

Fonte: g1