Operação “Transporte Legal” amplia fiscalização e apreende veículos irregulares na capital

Prefeitura de Manaus com apoio da Guarda Municipal de Manaus (GMM), intensificou, ao longo desta semana, a operação “Transporte Legal”, com ações realizadas em importantes corredores de mobilidade nas zonas Norte, Leste, Oeste e na área central da capital amazonense.





As fiscalizações foram concentradas nas avenidas Margarita, zona Norte; do Turismo, zona Oeste; Autaz Mirim, zona Leste; além do centro da cidade, com foco em diferentes modalidades de transporte irregular. Nas zonas Norte e Leste, as equipes do IMMU atuaram prioritariamente no combate ao transporte clandestino, prática ilegal que coloca em risco a segurança dos passageiros e compromete o equilíbrio do sistema regular.

Durante as ações, foram realizadas 302 abordagens, que resultaram em 16 autuações e 7 apreensões. Entre as irregularidades identificadas, estavam veículos com motorista sem CNH, CNH vencida, pneu careca, sem limpador de para-brisa, CRLV vencido, sem cadastro no IMMU e vistoria vencida.

No centro de Manaus, os fiscais voltaram as atenções para a atuação dos veículos do transporte complementar executivo, táxis e carros de transporte por aplicativos que operam de forma irregular. A abordagem busca garantir que os motoristas estejam devidamente credenciados e que os veículos atendam aos requisitos legais para prestação do serviço.

A ampliação da operação para várias zonas da cidade reforça o compromisso da gestão municipal com a segurança e qualidade no transporte público e privado. Além disso, o IMMU faz um apelo à população para que evite utilizar veículos clandestinos e denuncie práticas irregulares.

“Nosso objetivo é garantir segurança, legalidade e qualidade no transporte. Quando a população utiliza o transporte regular, ela está contribuindo para um sistema mais seguro e eficiente. O transporte clandestino, além de ilegal, oferece sérios riscos, já que os veículos não passam por vistorias e os condutores, muitas vezes, não são habilitados para esse tipo de serviço”, destacou o chefe da Divisão de Fiscalização de Transporte do IMMU, Wladir Sousa.

A operação “Transporte Legal” continuará sendo realizada em diferentes regiões da cidade, com o intuito de coibir irregularidades, organizar o sistema e proteger os usuários.

“Essa presença do IMMU nas ruas é fundamental. A gente que usa o transporte todo dia precisa sentir segurança. Saber que tem fiscalização ajuda a manter tudo certo”, disse José Raimundo de Lima, morador da zona Norte e usuário do transporte alternativo.

A população pode colaborar denunciando irregularidades por meio dos canais oficiais da Prefeitura de Manaus e do IMMU.