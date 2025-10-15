Operação ‘Zero Metanol’ chega a 28 estabelecimentos fiscalizados pela Visa Manaus

A Diretoria de Vigilância Sanitária (Visa Manaus) da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), realizou, nesta quarta-feira, 15/10, uma fiscalização em um supermercado da zona Oeste da cidade, como parte da operação “Zero Metanol”, que verifica a segurança sanitária das bebidas alcoólicas vendidas à população.





“Com a ação de hoje, chegamos a um total de 28 estabelecimentos desde o dia 6 de outubro, quando a operação ‘Zero Metanol’ teve início. É um trabalho que engloba vários tipos de atividades, como bares, festas e supermercados, mas com as distribuidoras de bebidas como principal alvo”, explica a diretora da Visa Manaus, Maria do Carmo Leão.

A operação contou com o apoio do Procon municipal, da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Consumidor (Decon) e da Guarda Municipal.

“As bebidas colocadas à venda no estabelecimento estavam dentro das normas de segurança sanitária, com o aspecto normal, o lacre preservado, a certificação do Ministério da Agricultura e Pecuária e todas as informações necessárias constando dos rótulos. Porém, após uma denúncia realizada por uma consumidora, durante a fiscalização fomos até a seção dos alimentos congelados e constatamos que havia carnes de frango em situação de descongelamento, estando, portanto, impróprias para o consumo”, destacou o gerente de Vigilância de Alimentos da Visa Manaus, Ricardo Celestino.

Ao todo, foram encontrados cerca de 35 quilos de carnes de frango, entre peças inteiras de frango, cortes de filé de peito e filés empanados, impróprios para consumo. Os alimentos foram retirados dos expositores e inutilizados no próprio supermercado com sabão e água sanitária.

Pela ocorrência, o estabelecimento foi autuado e irá responder a Processo Administrativo Sanitário, que pode resultar em multa de 1 a 400 Unidades Fiscais do Município (UFM), cujo valor unitário atual é de R$ R$ 145,37.

Orientação

A Visa Manaus salienta o papel estratégico da população em denunciar a produção e venda irregular de bebidas alcóolicas. O órgão orienta ainda que os consumidores evitem o consumo de bebidas alcoólicas de procedência desconhecida, além de observarem aspectos como: vedação adequada, prazo de validade, informações que indiquem ingredientes, origem e registro no Mapa, e rotulagem (que precisa estar intacta, sem sobreposição, por exemplo) e a compra dos produtos em estabelecimentos confiáveis.

A intoxicação por metanol é uma emergência médica de extrema gravidade. A substância, quando ingerida, é metabolizada no organismo em produtos tóxicos (como formaldeído e ácido fórmico), que podem levar a óbito.

Seus principais sintomas são visão turva ou perda de visão (podendo chegar à cegueira) e mal-estar generalizado (náuseas, vômitos, dores abdominais, sudorese).

Em caso de identificação dos sintomas, é preciso buscar imediatamente os serviços de emergência médica e contatar o Centro de Informações Toxicológicas do Amazonas (CIT/AM): (92) 3305-4702 / 0800-722-6001 (telefones de emergência) e (92) 3305-4702 / (92) 3305-4732 (telefones comuns).

Outros serviços essenciais que devem ser acionados nessas situações é o Disque-Intoxicação da Anvisa: 0800 722 6001, e o Centro de Controle de Intoxicações (CCI): 0800 771 3733.

Os estabelecimentos com bebidas suspeitas de contaminação devem ser denunciados à Ouvidoria da Visa Manaus, pelo número (92) 98842-8481 (atendimento de 8h às 13h), ou pelo e-mail [email protected] (em qualquer horário).