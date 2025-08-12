Operações ‘Cavalo de Aço’ e ‘Carga Pesada’ ultrapassam 1,6 mil autuações em Manaus

A Prefeitura de Manaus, tem intensificado as ações de fiscalização de trânsito na capital. Com foco na segurança viária e no combate às infrações, as operações “Cavalo de Aço” e “Carga Pesada” ultrapassaram a marca de 1.600 autuações entre janeiro e julho de 2025.





A operação “Cavalo de Aço”, voltada para motociclistas, realizou mais de 2.000 abordagens no período, resultando em 615 autuações por irregularidades, como ausência de capacete, condução sem habilitação, documentação vencida e circulação de veículos sem condições adequadas de segurança. Além disso, mais de 80 motocicletas foram removidas por apresentarem infrações graves ou risco à segurança no trânsito.

Já a operação “Carga Pesada”, direcionada a veículos de grande porte, contabilizou 1.430 abordagens e ultrapassou a marca de 1.000 autuações. As principais infrações identificadas foram circulação indevida pela faixa da esquerda, especialmente em vias, como a avenida Ephigênio Salles, pneus desgastados, cargas mal acondicionadas e licenciamento vencido. Ao todo, 70 veículos foram removidos durante as fiscalizações.

Iniciada nas áreas de maior concentração de veículos de carga, como o Distrito Industrial, a operação “Carga Pesada” é ampliada para outras regiões da cidade, com o objetivo de coibir condutas que comprometam a fluidez e a segurança no trânsito.

O vice-presidente de Trânsito do IMMU, Leda Júnior, destacou que as operações têm caráter educativo, mas também punitivo, quando necessário. “Essas ações fazem parte de um planejamento estratégico que visa garantir mais segurança para todos que circulam por Manaus. O desrespeito às normas de trânsito, seja por motociclistas e condutores de veículos de carga, coloca vidas em risco. Por isso, vamos continuar atuando com firmeza, orientação e, quando necessário, com medidas punitivas para proteger a coletividade”, afirmou.

As operações “Cavalo de Aço” e “Carga Pesada”, que contam com o apoio da Guarda Municipal e do Batalhão de Policiamento de Trânsito do Amazonas (BPTran), ocorrem de forma contínua, com equipes do IMMU mobilizadas para garantir o cumprimento das normas de trânsito e a preservação da vida no trânsito manauara.