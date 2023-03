Opy Health lança projeto GastrOpy com palestra do chef de cozinha Rodrigo Oliveira

Evento acontece neste sábado, das 10h às 12h, no auditório do Hospital Delphina Aziz

O lançamento oficial do projeto GastrOpy, iniciativa para capacitar acompanhantes de pacientes do Hospital Delphina Aziz com conhecimentos e técnicas básicas de preparação e manipulação de alimentos, será realizado neste sábado, 18, com a palestra “Cozinha de Restauração”, do chef de cozinha Rodrigo Oliveira. Na ocasião, o chef gastronômico abordará a defesa da comida “simples”, saudável e focada na manutenção da saúde por meio da alimentação.

O treinamento foi desenvolvido pela Opy Health pensando no cuidado pós-alta, garantindo maior segurança e o preparo correto de dietas orais ou enterais específicas em ambiente domiciliar. É destinado aos acompanhantes de pacientes acolhidos pela assistência social com esta prescrição.

De acordo com Thiago Python, diretor da operação Opy Health no Delphina Aziz, a capacitação proporcionará maior aprendizado para garantir uma alimentação saudável e de qualidade. “A nossa intenção é que os pacientes continuem com os cuidados necessários para as refeições após a alta médica. Queremos que nosso impacto positivo ultrapasse a experiência hospitalar e chegue à casa do paciente”, afirma.

Na 1ª fase, o curso prático de gastronomia foi destinado aos cozinheiros e chefes de cozinha da unidade com técnicas e procedimentos culinários atualizados para a melhoria constante da alimentação fornecida pelo hospital. O programa eleva o nível do atendimento oferecido aos amazonenses por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

Sobre o chef Rodrigo Oliveira

Rodrigo Oliveira (@rodrigomocoto) é um dos novos ícones da cozinha brasileira. Chamou a atenção da imprensa nacional e internacional com aparições em veículos como Food & Wine, Restaurant, Le Figaro, Financial Times e El País, além de conquistar prêmios de veículos e estrelas como Michelin, Prazeres da Mesa, Folha de S.Paulo e Veja São Paulo. Hoje, comanda mais três casas além do Restaurante Mocotó: o Mocotó Café no Mercado de Pinheiros (SP), o Mocotó no D (dentro do Shopping D, em SP) e o Balaio IMS, um restaurante de cozinha brasileira no térreo do Instituto Moreira Salles, em SP.

Sobre OPY HEALTH

A Opy Health é gestora de serviços não clínicos e de infraestrutura em hospitais públicos e privados. Iniciou suas operações em fevereiro de 2020 e atualmente opera o Hospital Delphina Aziz (Manaus, AM) e o Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro (HMDCC – Belo Horizonte, MG). Opy Health é uma empresa IG4 Capital.