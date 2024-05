Opy Health reforça boas práticas no descarte de resíduos hospitalares no Hospital Delphina Aziz

A Opy Health, empresa especializada na gestão de serviços não clínicos e de infraestrutura em hospitais, tem desempenhado um papel fundamental na promoção da segurança na manipulação de resíduos hospitalares no Hospital Delphina Aziz, em Manaus. A parceria estreita entre as equipes assistenciais e não assistenciais tem sido essencial para alcançar resultados positivos nessa área.





Recentes dados revelam uma queda significativa de 33% no número de ocorrências envolvendo o time de higienização e limpeza do hospital, relacionadas a objetos perfurocortantes. Esse êxito é atribuído ao trabalho conjunto da Opy Health com a equipe assistencial, que realizou campanhas de conscientização ao longo do ano para promover boas práticas no descarte de resíduos.

Leonardo Marques, Gerente de Operações da Opy Health, destaca a importância da integração entre as áreas assistenciais e não assistenciais para garantir não apenas a eficiência operacional, mas também a segurança de todos os profissionais envolvidos.

Em 2023, o hospital gerenciou um total de 590 toneladas de resíduos, sendo 377 toneladas classificadas como resíduos perigosos. Embora a destinação desses materiais seja responsabilidade do INDSH, é crucial garantir que sejam descartados corretamente para evitar impactos negativos nos colaboradores.

Para reforçar a conscientização, a Opy Health promove a “Blitz do Descarte Correto” trimestralmente em cada setor do hospital, supervisionando o direcionamento adequado dos resíduos. Além disso, realiza palestras ao longo do ano para destacar a importância das boas práticas na segregação de resíduos hospitalares, visando criar um ambiente de trabalho mais seguro e saudável.

A Opy Health, que iniciou suas operações em 2020, atualmente gerencia não apenas o Hospital Delphina Aziz em Manaus, mas também o Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro em Belo Horizonte e possui parcerias em outras instituições hospitalares, buscando sempre promover a excelência na gestão hospitalar.