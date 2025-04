Organizador de protesto contra David Almeida tem ficha na polícia por receptação e injúria

O homem por trás do grupo de WhatsApp “Vem Pra Rua”, que vem organizando um protesto marcado para o dia 25 de abril contra o prefeito David Almeida, já responde a dois boletins de ocorrência registrados na Polícia Civil do Amazonas por condutas criminais distintas. Trata-se de David Lima de Araújo, de 38 anos, que se apresenta nas redes como um “cidadão preocupado com a cidade”, mas cuja ficha aponta um histórico que levanta sérias questões sobre suas reais intenções e conduta.





De acordo com registros oficiais da Polícia Civil, David foi denunciado por sua ex-companheira por injúria, em um episódio ocorrido em março de 2024. O boletim relata que ele teria ido até a residência da vítima para ofendê-la com palavras de baixo calão e comportamento intimidador, causando medo e constrangimento à mulher. A ocorrência foi registrada no 6º Distrito Integrado de Polícia, com a vítima sendo orientada a procurar a Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher.

Mais recentemente, em fevereiro de 2025, David também foi implicado em um caso de receptação de aparelho celular. O Núcleo de Investigação e Recuperação de Celulares (NIRC) identificou que um aparelho furtado, um Redmi Note 9, estava em posse do organizador do grupo “Vem Pra Rua”. Segundo a polícia, ele alegou não saber da origem ilícita do aparelho, mas isso não impediu a lavratura do boletim, que foi classificado como “presunção de obtenção por meio criminoso”.

A descoberta do histórico de David Lima de Araújo lança luz sobre a verdadeira face de quem está por trás das mobilizações contra a atual gestão municipal. Os integrantes do grupo se apresentam como cidadãos comuns, mas há fortes indícios de motivações político-partidárias disfarçadas de indignação popular, com ataques orquestrados à administração do prefeito David Almeida.

Confira os boletins de ocorrência: