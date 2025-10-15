Ossada humana é encontrada no ramal do Chifre Furado na BR-174

Uma ossada humana foi encontrada na manhã desta quarta-feira (15) no ramal do Chifre Furado, localizado no km 21 da BR-174, zona rural de Manaus. A descoberta foi feita por moradores da região, que acionaram a polícia por volta das 8h30.





De acordo com informações repassadas pelos policiais militares, a equipe se deslocou até o local após ser informada sobre a presença de um possível cadáver. Ao chegarem, os agentes constataram que se tratava de uma ossada humana, mas não foi possível identificar se pertencia a um homem ou a uma mulher devido ao avançado estado de decomposição.

As autoridades competentes foram acionadas para realizar os procedimentos periciais e recolher os restos mortais. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil do Amazonas para identificar a vítima e as circunstâncias da morte.

Por Correio da Amazônia